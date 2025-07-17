İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2681
  • EURO
    46,8034
  • ALTIN
    4319.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor hazırlık maçında Azerbaycan ekibine mağlup oldu
Spor

Trabzonspor hazırlık maçında Azerbaycan ekibine mağlup oldu

Trabzonspor hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup oldu.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Trabzonspor hazırlık maçında Azerbaycan ekibine mağlup oldu
ABONE OL

Trabzonspor, Azerbaycan ekiplerinden Araz Nahçıvan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, maça Uğurcan Çakır, Mendy, Nwakaeme, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Onuachu, Okay Yokuşlu, Batanov 11'iyle çıktı

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada rakip takımın 37. dakikada Boli ile bulduğu gole, bordo-mavili ekip 42. dakikada Mendy ile karşılık verdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Araz Nahçıvan, 49. dakikada Hasanalizade'nin attığı golle tekrar öne geçti. Rakip üzerindeki baskısını artıran Trabzonspor, 63. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle eşitliği sağladı.

Trabzonspor, 78. dakikada Alxasov'un golünü engel olamadı ve müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Onuachu, maçın 38. dakikasında sakatlanarak yerini Danylo Sikan'a bıraktı.

Karadeniz ekibi, İran takımlarından Zob Ahan Esfahan ile 20 Temmuz Pazar, Persepolis ile 23 Temmuz Çarşamba günü hazırlık maçı yapacak.

  • Trabzonspor maçı
  • Araz Nahçıvana
  • hazırlık maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.