Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.
Trabzonspor, 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle skoru eşitledi.
Trabzonspor, 76. dakikada Nwakaeme'nin golüyle farkı tekrar bire çıkardı.
Karadeniz ekibi yalnızca bir dakika sonra 77. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ümraniyespor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.