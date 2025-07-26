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Spor

Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti

Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Trabzonspor, hazırlık maçında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti
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Trabzonspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.

Trabzonspor, 12. dakikada Salih Malkoçoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ümraniyespor, 55. dakikada Emre Kaplan'ın golüyle skoru eşitledi.

Trabzonspor, 76. dakikada Nwakaeme'nin golüyle farkı tekrar bire çıkardı.

Karadeniz ekibi yalnızca bir dakika sonra 77. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, Ümraniyespor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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