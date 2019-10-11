İç transferde Pereira, Novak ve Sosa'nın sözleşmelerini uzatma kararı alan Trabzonspor yönetimi, listeye Majid Hosseini'yi de dahil etti.

Hosseini'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık mukavelesini 3 yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, İranlı savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Yapılacak sözleşmeye yüksek rakamlı serbest kalma maddesi de konulacağı öğrenildi.

Hosseini'nin yeni mukavele fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

(Sabah)