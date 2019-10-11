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Trabzonspor, Hosseini'nin sözleşmesini uzatıyor

Trabzonspor, İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini'nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İranlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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İç transferde Pereira, Novak ve Sosa'nın sözleşmelerini uzatma kararı alan Trabzonspor yönetimi, listeye Majid Hosseini'yi de dahil etti.

Hosseini'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık mukavelesini 3 yıl daha uzatmak isteyen bordomavililer, İranlı savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Yapılacak sözleşmeye yüksek rakamlı serbest kalma maddesi de konulacağı öğrenildi.

Hosseini'nin yeni mukavele fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

(Sabah)

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