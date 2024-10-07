Süper Lig'de sezona oldukça kötü başlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor'da işler iyi gitmiyor... Geçen hafta sahasında Konyaspor'u 3-2 yenerek 6. haftada ilk galibiyetini alan bordo mavililer, 7. haftada Hatay ile berabere kalarak ligdeki beraberlik sayısını 6 maça çıkardı...

Rakiplere tehdit yaratmaktan uzak futboluyla taraftarının eleştirilerine konu olan Trabzonspor'un önündeki fikstür ise oldukça zorlu... Bordo-Mavililer, milli ara sonrası 19 Ekim'de Başakşehir'i ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi, ardından bu sezon lige oldukça iyi başlangıç yapan Göztepe'nin konuğu olacak. İzmir deplasmanının ardından Fırtına, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin zorlu fikstürü, 9 Kasım'da deplasmanda oynayacakları Çaykur Rize maçı ile son bulacak. Fırtına, bu maçtan sonra verilecek milli aranın ardından 25 Ekim'de Adana Demirspor'u konuk edecek.