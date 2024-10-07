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Spor

Trabzonspor için işler daha da zorlaşacak! Fırtına'da durum hiç iyi değil

Trabzonspor şu ana kadar çıktığı 7 lig maçında 6 berbaerlik ve 1 galibiyet elde etti. Rakipleri için zorlu bir takım olmanın çok uzağında olan bordo mavili ekibin önündeki fikstür oldukça zorlu. İşte detaylar...

Akşam7 Ekim 2024 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
Trabzonspor için işler daha da zorlaşacak! Fırtına'da durum hiç iyi değil
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Süper Lig'de sezona oldukça kötü başlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor'da işler iyi gitmiyor... Geçen hafta sahasında Konyaspor'u 3-2 yenerek 6. haftada ilk galibiyetini alan bordo mavililer, 7. haftada Hatay ile berabere kalarak ligdeki beraberlik sayısını 6 maça çıkardı...

Rakiplere tehdit yaratmaktan uzak futboluyla taraftarının eleştirilerine konu olan Trabzonspor'un önündeki fikstür ise oldukça zorlu... Bordo-Mavililer, milli ara sonrası 19 Ekim'de Başakşehir'i ağırlayacak. Karadeniz temsilcisi, ardından bu sezon lige oldukça iyi başlangıç yapan Göztepe'nin konuğu olacak. İzmir deplasmanının ardından Fırtına, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin zorlu fikstürü, 9 Kasım'da deplasmanda oynayacakları Çaykur Rize maçı ile son bulacak. Fırtına, bu maçtan sonra verilecek milli aranın ardından 25 Ekim'de Adana Demirspor'u konuk edecek.

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