Trabzonspor için Mislav Orsic İstanbul'da

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi. Ayrıca Trabzonspor'un transfer için görüşmelere başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen 30 yaşındaki Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İstanbul'da kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Hırvat oyuncu için görüşmelere başlandı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.