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Spor

Trabzonspor İhsan Derelioğlu'na emanet

Teknik Direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da, takımı İhsan Gündüz Derelioğlu çalıştırdı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 17:26
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TRABZON (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen Trabzonspor, 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başlarken, teknik direktör Eddie Newton antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililerin 15.30'da başlayan antrenmanına yolların ayrılması gündemde olan teknik direktör Eddie Newton'un yerine, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun çıktığı bildirildi.

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'ın da takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

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