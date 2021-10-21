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Spor

Trabzonspor iki eksikle çalıştı

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un bugünkü antrenmanına sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Peres katılmadı.

AA21 Ekim 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:14
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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Peres katılmadı. Tedavisi devam eden Abdülkadir Parmak ise koşu yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Geniş alanda pas ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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