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Spor

Trabzonspor iki yıldızıyla nikah tazelemeye hazırlanıyor

Trabzonspor'un 3'er yıllık yeni kontrat önerdiği Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis kariyerlerine bordo-mavili ekipte devam etme kararı aldı. İşte detaylar...

Sabah10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Trabzonspor iki yıldızıyla nikah tazelemeye hazırlanıyor
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Fırtına'ya geldikleri günden itibaren hemen adapte olan Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'e teklifler artınca Trabzonspor da elini çabuk tutma kararı aldı.

Bakasetas'a Verona, Panathinaikos ve Olympiakos kanca atarken, Siopis'i de PAOK istiyordu.

Karadeniz temsilcisi, iki oyuncunun menajerleriyle masaya oturmuştu. Maaşlarına zam yaparak 3'er yıllık yeni kontrat önerdi. Trabzon'da yaşamaktan ve Trabzonspor'da oynamaktan mutlu olan Bakasetas da Siopis de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

Kısa süre içinde iki futbolcunun da imza atması bekleniyor. Anastasios Bakasetas'ın 1 milyon 250 bin euro olan kontratı artarak 1.8 milyon euro'yu bulacak. Siopis'e de zam geldi.

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