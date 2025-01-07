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  • Trabzonspor ile Alanyaspor 19. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Trabzonspor ile Alanyaspor 19. kez karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibiyle lig ve kupa müsabakaları dahil olmak üzere toplamda 19. kez karşı karşıya gelecek.

IHA7 Ocak 2025 Salı 09:59 - Güncelleme:
Trabzonspor ile Alanyaspor 19. kez karşı karşıya gelecek
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın saat 18.00'de Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde beklentilerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavililer, bu maçı kazanarak kupa yolunda moral bulmak istiyor. İki takım arasında oynanan 18 mücadelede bordo-mavililer 6 galibiyet elde ederken, Alanyaspor ise 8 kez kazanan taraf oldu. 4 karşılaşma ise beraberliklerle sonuçlandı. Alanyaspor'un 29 golüne, Trabzonspor 25 golle yanıt verdi.

İki takım arasında ligde oynana son maçı ise Alanyaspor sahasında 2-1 kazanmıştı.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzon'da oynanan 9 maçta ise ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet alırken, 3 defa da mağlup oldu. 2 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Trabzonspor, evinde attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü.

FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Trabzonspor ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda en son 2019-2020 sezonunda finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-0 kazanarak 9. kez kupayı müzesine götürmüştü.

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