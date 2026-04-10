  • Trabzonspor ile Alanyaspor 20. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Trabzonspor ile Alanyaspor 20. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde iki takım arasında oynanan 19 maçta Alanyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

AA10 Nisan 2026 Cuma 11:43
Trabzonspor ile Alanyaspor 20. kez karşı karşıya gelecek
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 5 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 33 gol atarken, bordo-mavililer ise 28 gol kaydetti.

ALANYA'DA DA EV SAHİBİ TAKIM ÜSTÜN

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.

Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

TRABZONSPOR, SON 3 DEPLASMAN MAÇINI KAYBETTİ

Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşadı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında deplasmanda bordo-mavilileri 1-0 mağlup etti.

