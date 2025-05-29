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Spor

Trabzonspor ile Antalyaspor 58. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in son haftasında mücadelede edecek olan Trabzonspor ile Antalyaspor, tarihlerinde 58. kez karşı karşıya gelecek.

IHA29 Mayıs 2025 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Trabzonspor ile Antalyaspor 58. kez karşı karşıya gelecek
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, yarın Antalyaspor'un konuğu olacak. İki takım bugüne kadar 57. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 106 golüne, Antalyaspor 59 golle yanıt verdi.

Bu sezon deplasmanda arzu edilen performansı ortaya koyamayan bordo-mavililer, ligin son haftasına 48 puanla 7. sırada giriyor. Ev sahibi Antalyaspor ise 44 puanla 14. basamakta bulunuyor.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Antalya'da oynanan 28 mücadelede bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 14 kez sahadan galip ayrılırken, ev sahibi Antalyaspor ise 8 maçta 3 puan aldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Karadeniz ekibi 5-0 kazanmıştı.

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