23 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Trabzonspor ile Antalyaspor 59. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Trabzonspor ile Antalyaspor 59. kez kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor ligde 59. kez karşı karşıya gelecekler. Konuk ekip Antalyaspor, deplasmanda bordo-mavililere karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık sonuçla almıştı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:23
Trabzonspor ile Antalyaspor 59. kez kozlarını paylaşacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'e moralli başlayan Trabzonspor ve Antalyaspor, 24 Ağustos Pazar günü saat. 19:00'da Trabzon'da kozlarını paylaşacak. Ligde 6 puanlı iki takım da ligde 3'te 3 yapmak için mücadele edecek.

İki takım Süper Lig'de 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Trabzonspor'un 34, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 108 golüne Antalyaspor 59 golle yanıt verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 29 maçta ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda 19 galibiyet elde etti. Antalyaspor ise 2 galibiyet alabildi. 8 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin 64 golüne, konuk ekip 23 golle yanıt verdi.

Bordo-mavililer, ligde Akdeniz ekibine sahasında 8 maçtır yenilmiyor. Antalyaspor en son galibiyetini 2016-2017 sezonunda 1-0'lık sonuçla alırken, söz konusu sezondan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta Karadeniz ekibinin 6 galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

