Trabzonspor ile Başakşehir 36. kozlarını paylaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında konuk edeceği Başakşehir ile ligde 36. kez rakip olacak.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 11:59
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Ligde bordo-mavililer 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada bordo-mavililer, kazanması halinde sarı-lacivertli takım ile puanları eşitlemiş olacak.

LİGDE 36. RANDEVU

Trabzonspor ile Başakşehir Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililer 15 galibiyet elde ederken Başakşehir ise 10 galibiyet elde etti. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin 53 golüne, Başakşehir 41 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Trabzonspor, 4-3 kazanmıştı.

TRABZON'DA BERABERLİK AĞIR BASIYOR

Trabzonspor ile Başakşehir arasında Trabzon'da oynanan 17 maçta bordo-mavililer 6 galibiyet elde ederken, konuk ekip ise 4 galibiyet aldı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 19 golüne konuk ekip 18 golle yanıt verdi.

ALPER AKARSU YÖNETECEK

Zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olacak.

