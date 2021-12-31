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Spor

Trabzonspor ile Eskişehirspor arasında 400 bin Euro'luk kriz

Bordo mavili kulüp ile Eskişehirspor'un arası alacak-verecek meselesi yüzünden gerildi. Transfer tahtasını açtırmaya çalışan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a bir mektup göndererek, ‘borç baki kalmak' şartıyla ‘borçsuzluk' kağıdını imzalamalarını talep etti. Ancak bordo mavililer olumsuz cevap verdi.

31 Aralık 2021 Cuma 09:06 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 09:06
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Trabzonspor ile Eskişehirspor'un arası, geçmişten kalan bir alacak-verecek meselesi nedeniyle gerildi. Vole'nin haberine göre; Eskişehirspor, geçtiğimiz günlerde bordo mavili kulübe bir mektup göndererek, borçları nedeniyle kapalı olan transfer tahtasını açabilmeleri için gereken 'borçsuzluk' kağıdını, 'borç baki kalmak şartıyla' imzalamalarını talep etti. Kulüp başkanı Mehmet Şimşek ve başkan vekili Erkan Koca imzasıyla gönderilen mektupta; "202122 sezonu kapsamında ara transfer dönemi için kulübünüze mevcut borcumuz baki kalmak şartıyla gerekli imzanın verilmesi konusundaki hassasiyeti göstermenizi saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İNTERNET SİTESİ KURDULAR

Bordo mavili kulüpten önceki gün Eskişehirspor'a iletilen cevap yazısında ise, bu talebin reddedildiği belirtilerek, "İlgili yazıda belirtmiş olduğunuz kulübümüze borcunuzla ilgili muvafakat talebiniz, yönetimi kurulumuzca olumlu karşılanmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Transfer yasağı nedeniyle futbolcu alamadığı için altyapısından yetişen oyuncularla mücadele etmek zorunda kalan Eskişehirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alıyor. 27 Temmuz'da yönetime gelen başkan Mehmet Şimşek ve ekibi, transfer tahtasının açılması için gereken paranın toplanabilmesi amacıyla 'dosyakapat.com' adlı internet sitesini kurdu. Siteye girenler 'destek ol' butonunu tıklayıp, en az 26 lira olmak üzere diledikleri miktarda parayı kulübün hesabına gönderebiliyor.

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