Spor

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçında iki takım 12. kez karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2026 Perşembe 11:31
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. kez karşılaşacak
Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, yarın Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

TRABZONSPOR, SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor'un sahasında Fatih Karagümrük karşısında mağlubiyeti bulunmuyor.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

TEK YENİLGİ 2022-2023 SEZONUNDA

Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmıştı.

