Trabzonspor ile Fenerbahçe 139. kez kozlarını paylaşacak

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 139. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette sarı-lacivertlilerin 55'e 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 3. sırada bulunuyor.

EZELİ REKABET 52 YIL ÖNCE BUGÜN BAŞLADI

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 52 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 138 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe, 55 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor da 44 maçta gülen taraf oldu. 39 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Kanarya 181 gol atarken, Karadeniz ekibi ise 157 golle karşılık verdi.

LİGDE 106. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 145 golüne, bordo-mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇI KAZANDI

Sarı-lacivertliler, bordo-mavililere karşı son yıllarda üstünlük kurdu. Tamamı Süper Lig'de oynanan son 4 karşılaşmada Fenerbahçe, hanesine 3'er puan yazdırdı. Trabzonspor ise son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de aldı. Kanarya, Trabzon'a konuk olduğu son 2 maçtan 3-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin rakibine karşı ligde 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

2015'TEN BERİ MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

İki ekip arasındaki son golsüz müsabaka 7 Şubat 2015'te yapılırken, daha sonrasında oynanan 21'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 23 maçta da futbolcular gol sevinci yaşadı. Söz konusu bu maçlarda Kanarya'nın 41 golüne Karadeniz ekibi 31 golle yanıt verdi.

FATİH TEKKE, FENERBAHÇE'YE 9. KEZ RAKİP

Trabzonspor'un başına Mart 2025'te geçen Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye 4 farklı takımla rakip oldu. 48 yaşındaki teknik adam 7'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 8 kez karşılaşırken, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'u çalıştıran Tekke'nin sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da Türkiye'deki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkarken, yarınki mücadelede Tedesco ve Tekke 2. kez karşı karşıya gelecek.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart 2024'te Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Söz konusu mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.