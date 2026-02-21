İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

Trabzonspor ile Gaziantep FK 14. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecekler.

21 Şubat 2026 Cumartesi 13:03
Trabzonspor ile Gaziantep FK 14. kez karşı karşıya
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer geride kalan 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 45 puanla 3. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR 13 MAÇTIR RAKİBİNE YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, söz konusu periyotta 8 galibiyet ve 5 beraberlik alarak rakibine karşı üstünlük sağladı. Karadeniz ekibinin 27 golüne Gaziantep FK 11 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek rakibi karşısında dış sahada da üstünlüğünü sürdürdü. İki takım arasında Gaziantep'te oynanan maçlarda bordo-mavililer 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gören ile Suat Güz yapacak. İlker Yasin Avcı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

