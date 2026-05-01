Trabzonspor ile Göztepe, ligde 32. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Murat Temel yapacak. Alanyaspor ve Başakşehir ile 1-1 berabere kalan, ardından Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de son 3 haftada 7 puan kaybederek galibiyet hasreti yaşadı. Ligin 32. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan bordo-mavililer, 65 puanla üst sıralardaki yerini koruyor. Ligdeki konumunu sağlamlaştırmak ve Şampiyonlar Ligi umutlarını güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi, taraftarı önünde 3 puan hedefliyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da tedavileri süren Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yarınki karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.

LİGDE 32. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor, 14 galibiyetle rakibine üstünlük sağlarken, Göztepe 6 kez kazandı. 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

KUPA MAÇLARINDA ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

İki takım arasında kupada oynanan maçlarda ise Trabzonspor rakibine hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, attığı 11 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzon'da oynanan 15 karşılaşmada bordo-mavililer 8 galibiyet alırken, Göztepe 3 kez kazandı. 4 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Evinde 28 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 14 gol gördü. Bordo-mavililer, bu sezon topladığı 65 puanın 32'sini sahasında elde etti.