22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
  • Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. kez karşı karşıya gelecek
Spor

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta yapacakları müsabakayla 34. kez karşı karşıya gelecek.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 11:27
Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. kez karşı karşıya gelecek
İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer, 4 maçı kaybederken 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rekabette iç sahada 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

SON 7 LİG MAÇINDA DENGE VAR

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise denge var.

Son 4 sezonda oynanan 7 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 2 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.

