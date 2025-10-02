İSTANBUL 22°C / 17°C
Spor

Trabzonspor ile Kayserispor 57. kez karşı karşıya gelecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

57. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA BORDO-MAVİLİLER ÜSTÜN

Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

