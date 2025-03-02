İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2025 Pazar / 3 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor ile Konyaspor 48. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Trabzonspor ile Konyaspor 48. kez kozlarını paylaşacak

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşılaşacak.

AA2 Mart 2025 Pazar 11:35 - Güncelleme:
Trabzonspor ile Konyaspor 48. kez kozlarını paylaşacak
ABONE OL

İki takım arasında geride kalan 47 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-11 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 56 gol gördü.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK

İki takım arasında Konya'da oynanan karşılaşmalar en fazla beraberlikle sonuçlandı.

Konya'da oynanan 23 karşılaşmanın 10'un da taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken Trabzonspor 8, TÜMOSAN Konyaspor ise 5 kez galip geldi.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı bu maçlarda 28 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

SON 3 MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 3 karşılaşmayı Trabzonspor, kazandı.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda sahasında 2-1 yendiği rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sezon da ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.