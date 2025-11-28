İSTANBUL 21°C / 12°C
  Trabzonspor ile Konyaspor 49. kez birbirlerine rakip olacak
Spor

Trabzonspor ile Konyaspor 49. kez birbirlerine rakip olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Konyaspor ile ligde 49. kez rakip olacak.

28 Kasım 2025 Cuma 14:08
Trabzonspor ile Konyaspor 49. kez birbirlerine rakip olacak
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SAHASINDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

