Spor

Trabzonspor ile Samsunspor 55. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takım arasında oynan Karadeniz derbilerinde bordo-mavililerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:03
Trabzonspor ile Samsunspor 55. kez karşı karşıya gelecek
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor yarın saat 21.30'da karşılaşacak. Lig'de 3'te 3 yapan bordo-mavililer yoluna kayıpsız devam etmek isterken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor, deplasmanda moral arayacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 54 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 100 gole, kırmızı-beyazlılar 46 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 27 maçta ise Trabzonspor'un rakibine oranla büyük üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 22 galibiyeti karşısında konuk ekip 2 galibiyet alabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasında attığı 65 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

