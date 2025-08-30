Trabzonspor ile Samsunspor 55. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor yarın saat 21.30'da karşılaşacak. Lig'de 3'te 3 yapan bordo-mavililer yoluna kayıpsız devam etmek isterken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor, deplasmanda moral arayacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE TRABZONSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 54 maçta bordo-mavililer 32 galibiyet elde ederken Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 100 gole, kırmızı-beyazlılar 46 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 27 maçta ise Trabzonspor'un rakibine oranla büyük üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 22 galibiyeti karşısında konuk ekip 2 galibiyet alabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, sahasında attığı 65 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.