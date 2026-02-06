İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Trabzonspor ile Samsunspor 56. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde karşılaşacak olan Trabzonspor ile Samsunspor, ligde 56. kez rakip olacak.

6 Şubat 2026 Cuma 12:03
Trabzonspor ile Samsunspor 56. kez karşı karşıya gelecek
Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.

İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

TRABZONSPOR, SON 4 KARŞILAŞMADA GALİP GELEMEDİ

Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.

