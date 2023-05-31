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Spor

Trabzonspor, ilk transferini bitirdi

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor ilk transferini yapıyor. Bordo-mavililer, Panathinaikos forması giyen yıldız oyuncu Dimitrios Kourbelis ile anlaşma sağladı

31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Trabzonspor, ilk transferini bitirdi
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Nenad Bjelica önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ilk transferini Yunanistan'dan yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, Panathinaikos forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek transfer işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Yunanistan ekibi Panathinaikos forması altında bu sezon 36 maça çıkan Dimitris Kourbelis, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Yunanistan ekibi ile sözleşmesinin sonuna gelen 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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