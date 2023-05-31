Trabzonspor, ilk transferini bitirdi

Nenad Bjelica önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, ilk transferini Yunanistan'dan yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, Panathinaikos forması giyen Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek transfer işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Yunanistan ekibi Panathinaikos forması altında bu sezon 36 maça çıkan Dimitris Kourbelis, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Yunanistan ekibi ile sözleşmesinin sonuna gelen 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.