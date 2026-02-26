Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 17 puan topladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor; bu sezon Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir karşısında galibiyet sevinci yaşarken, Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında ise iki maçtan da puan çıkaramadı.

48 PUANIN 17'SİNİ İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ALDI

Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcilerine karşı puan alma konusunda başarılı performans sergiliyor. Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda topladığı 48 puanın 17'sini İstanbul takımlarına karşı elde etti. Bordo-mavililer, mevcut puanlarının yaklaşık yüzde 35.4'ünü söz konusu rakiplerinden elde etti.

Trabzonspor'un, bu sezon İstanbul takımları karşısında aldığı sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1 (3 puan)

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 (0 puan)

Karagümrük: 3 - Trabzonspor: 4 (3 puan)

Trabzonspor: 2 - Eyüpspor: 0 (3 puan)

Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0 (1 puan)

Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 4 (3 puan)

Trabzonspor: 3 - Beşiktaş 3 (1 puan)

Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (3 puan)

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3 (0 puan)