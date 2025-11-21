İSTANBUL 24°C / 14°C
  Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 2 puan ortalaması yakaladı
Spor

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 2 puan ortalaması yakaladı

Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 5 maçta 10 puan elde etti. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

21 Kasım 2025 Cuma 14:31
Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı 2 puan ortalaması yakaladı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon sadece 1 kez eli boş sahadan ayrıldı.

Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde üçüncü sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. hafta Fenerbahçe önünde uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlubiyet ayrıldı.

Trabzonspor, 7. hafta İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, ligin 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederken 11. hafta Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

2 PUAN ORTALAMASI VAR

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti.

İstanbul takımları karşısında bu sezon 6. karşılaşmasına çıkacak Karadeniz ekibi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 2 puan ortalaması yakaladı.

TEKKE İLE İLK MAÇINDA BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP ETMİŞTİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon göreve başladığı ilk maçta RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi önünde 3-0 kazanarak sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti.

Popüler Haberler
