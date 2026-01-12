İSTANBUL 3°C / 0°C
Spor

Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

IHA12 Ocak 2026 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde ise Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ziyarette bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirirken, idman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Trabzonspor, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarının tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a hareket edecek.

DİVAN KURULUNDAN ZİYARET

Öte yandan antrenman öncesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Divan Başkanlık Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Fatih Tekke'yi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Teknik Direktör Fatih Tekke'ye ve takıma başarı dileklerini iletti.

