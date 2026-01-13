İSTANBUL 5°C / 3°C
Spor

Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA13 Ocak 2026 Salı 16:07 - Güncelleme:
Trabzonspor, İstanbulspor maçına hazır
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, İstanbulspor karşılaşmasının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kadroda Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu yer almadı.

Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra alt yapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem kadroya dahil edildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

