İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0075
  • EURO
    8,2722
  • ALTIN
    438.615
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyor
Spor

Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyor

Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası almasına yaptığı itirazı reddeden CAS kararı sonrası, bordo-mavililer bu kararı İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyor.

30 Temmuz 2020 Perşembe 19:26 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:26
ABONE OL

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına karşılık yaptığı itiraz CAS'tan geri döndü. CAS, UEFA'nın verdiği men cezasını onarken daha önce konuya ilişkin mücadelelerini sonuna kadar vereceklerini belirten Trabzonspor Yönetimi de alınan kararı  İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıyacağını belirtti. 

BAŞKAN AĞAOĞLU DAHA ÖNCE BELİRTMİŞTİ

Trabzonspor'da yönetim, CAS'ın UEFA kararını onaması sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitme yönünde karar aldı.

Nitekim Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, "CAS son durak değil aksi karar verilirse İsviçre Federal Mahkemesi’ne götürülebilecek bir mücadele" ifadelerini kullanmıştı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.