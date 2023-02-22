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Spor

Trabzonspor İsviçre'ye gitti! İşte Basel maçı kadrosu...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda oynayacağı Basel maçı için İsviçre'ye gitti.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Trabzonspor İsviçre'ye gitti! İşte Basel maçı kadrosu...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla maçın Trabzon'daki hazırlıklarını tamamladı. Takım, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'ye hareket etti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.

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