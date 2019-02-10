Trabzonspor isyanda
Galatasaray - Trabzonspor maçının 54. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi. Pozisyonu VAR'dan izleyen Ümit Öztürk, devam kararı verdi.
Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında 54. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 54. dakikada Caleb Ekuban ile Marcao'nun girdiği ikili mücadelede Ekuban yerde kaldı.
Maçın hakemi Ümit Öztürk, oyunu durdurup VAR ekranlarından pozisyonu izledi. Pozisyonun tekrarını izleyen Öztürk, devam kararı verdi.
Ümit Öztürk'ün kararının ardından Trabzonspor futbolcuları ve teknik heyet, yoğun itirazlarda bulundular.
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