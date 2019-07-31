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Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'i kiralamak üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper mevkisine 23 yaşındaki Portekizli Ivanildo Fernandes'i transfer etmeye hazırlanıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir hamle daha yaptı. Daha önce savunmaya Gaston Campi'yi transfer eden Trabzonspor, bir takviye daha yapmak için prensip anlaşmasına vardı.

Portekiz basınından O Jogo, Trabzonspor, Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ivanildo Fernandes'in kiralanması konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. 1,94 boyundaki Ivanildo'nun Türkiye'ye geleceği ve bordo-mavililer sözleşme imzalayacağı belirtildi.

23 yaşındaki Portekizli stoperin Sporting Lisbon'un Amerika kampından ayrıldığını belirten Portekiz basını, oyuncunun Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan SPAL'ın da istediğini ancak Trabzonspor'un transferde soan geldiğini vurguladı.

Portekizli stoper geçtiğimiz sezon Sporting Lisbon formasıyla 26 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

(Sporx)

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