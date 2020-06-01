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Spor

Trabzonspor Jose Sosa ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret teklifine sıcak bakmayan Jose Sosa, koronavirüs nedeniyle piyasa düşünce yeni sözleşme imzalamaya karar verdi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 09:21 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:21
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Şampiyonluk yarışında Trabzonspor’un lokomotif oyuncularından biri olan Sosa, uzun süredir yönetimin kendisine yaptığı teklifi kabul etmiyordu. Bordo-Mavililer’in, sezonluk 2.2 milyon euro ücret ve 1+1 yıllık önerisine kayıtsız kalan Sosa’nın menajeri bir türlü gelip, Karadeniz ekibiyle masaya oturmadı. Ancak koronavirüs salgınının futbol piyasasındaki fiyatları olumsuz etkilemesi nedeniyle rüzgar tersine döndü. Arjantinli oyuncu ve menajerinin şimdi Karadeniz ekibinin teklifini kabul edip, imza atmaya hazırlandığı bildirildi.

TARAFTAR DA İSTİYOR

Pereira ile imzalanan 1 yıllık anlaşmanın ardından Sosa’nın da takımda kalmak için ailesini ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. Arjantinli oyuncunun eşi, ülkesine dönmek ve çocuklarını kendi kültürüne uygun şekilde yetiştirmek niyetinde. Trabzonspor’da özellikle bu sezon çok başarılı bir performans ortaya koyan Sosa, 24 maçta 6 gol ve 6 asistlik performansla takımın skor gücüne büyük katkıda bulundu. Sosa sadece istatistikleriyle değil, sahadaki hırsı, mücadelesi ve tribüne verdiği enerjiyle de taraftarın kalmasını istediği oyuncular arasında.

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