Trabzonspor, Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği ile oynanacak olan maçın ardından Sosa ve menajeri ile sözleşmesini uzatmak için masaya oturacak.

Bu görüşme öncesi Ağaoğlu, Whatsapp hesabından Sosa'nın takımı sahiplendiği ve üst düzey performans sergilediği maçlara ait bir görseli paylaştı.

Bu paylaşım da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Sosa'nın takımda kalmasını çok istediği şeklinde yorumlandı.

(Sabah)