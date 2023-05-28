İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Jurecka için harekete geçti!
Spor

Trabzonspor, Jurecka için harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Slavia Prag forması giyen Vaclav Jurecka için harekete geçti.

28 Mayıs 2023 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Trabzonspor, Jurecka için harekete geçti!
ABONE OL

Yeni sezon öncesi kadroda radikal değişikliklere gitmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

Forvet hattına da transfer yapacak olan bordo-mavililer, Slavia Prag'ta forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vaclav Jurecka için görüşmelere başladı. Nenad Bjelica'nın onayından geçen tecrübeli golcüyü, scout ekibi bir süredir yerinde takip ediyordu.

35 MAÇTA 26 GOL, 5 ASİSTİ VAR

Slavia'nın sezon başında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı Vaclav Jurecka bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jurecka 26 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Çekya Milli Takımı'nda da oynayan Vaclav Jurecka'nın henüz milli forma altında golü bulunmuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.