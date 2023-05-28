Trabzonspor, Jurecka için harekete geçti!

Yeni sezon öncesi kadroda radikal değişikliklere gitmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.

Forvet hattına da transfer yapacak olan bordo-mavililer, Slavia Prag'ta forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vaclav Jurecka için görüşmelere başladı. Nenad Bjelica'nın onayından geçen tecrübeli golcüyü, scout ekibi bir süredir yerinde takip ediyordu.

35 MAÇTA 26 GOL, 5 ASİSTİ VAR

Slavia'nın sezon başında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı Vaclav Jurecka bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jurecka 26 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

Çekya Milli Takımı'nda da oynayan Vaclav Jurecka'nın henüz milli forma altında golü bulunmuyor.