Trabzonspor, Jurecka için harekete geçti!

Yeni sezon öncesi kadroda radikal değişikliklere gitmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi.
Forvet hattına da transfer yapacak olan bordo-mavililer, Slavia Prag'ta forma giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Vaclav Jurecka için görüşmelere başladı. Nenad Bjelica'nın onayından geçen tecrübeli golcüyü, scout ekibi bir süredir yerinde takip ediyordu.
Slavia'nın sezon başında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı Vaclav Jurecka bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jurecka 26 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.
Çekya Milli Takımı'nda da oynayan Vaclav Jurecka'nın henüz milli forma altında golü bulunmuyor.