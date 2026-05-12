İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4011
  • EURO
    53,2931
  • ALTIN
    6825.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.

AA12 Mayıs 2026 Salı 17:45 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi Ankara'ya gitti
ABONE OL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı maç için Ankara'ya gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Visca kafilede yer almadı. Takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdüren Savic ise 22 kişilik kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 20.30 başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.