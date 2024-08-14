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Spor

Trabzonspor kafilesi Avusturya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya gitti.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi Avusturya'ya gitti
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Trabzonspor, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket etti.

Kafilede şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ⁠Borna Barisic, ⁠Arif Boşluk, Eren Elmalı, ⁠Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, ⁠Stefano Denswil, John David Lundstram, ⁠Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, ⁠Trezeguet, Anthony Nwakaeme, ⁠Denis Dragus, Enis Destan, Salih Malkoçoğlu.

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