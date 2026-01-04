İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

Trabzonspor, yarın Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e hareket etti.

4 Ocak 2026 Pazar 16:55
Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve müsabakanın oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, Galatasaray maçı kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.

Karadeniz ekibinin, Gaziantep'e gittiği kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Turan Deniz Tuncer, Onuralp Çakıroğlu, ?Yakuphan Sarıalioğlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme."

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

