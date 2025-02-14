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Spor

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan

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