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Spor

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a hareket etti

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru hareket etti.

IHA5 Nisan 2025 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a hareket etti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile İstanbul'a hareket etti. Karadeniz ekibinde kafilesinde 23 futbolcu yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık yaşayarak sedyeyle sahayı terk eden genç kaleci Onuralp Çevikkan da koltuk değnekleriyle İstanbul'a gitti.

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