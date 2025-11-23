İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Trabzonspor kafilesinin İstanbul yolculuğu başladı

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi İstanbul'a hareket etti.

AA23 Kasım 2025 Pazar 18:24 - Güncelleme:
Trabzonspor kafilesinin İstanbul yolculuğu başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Yakuphan Sarıalioğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muci, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu ve Danylo Sikan.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

