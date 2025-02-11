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Spor

Trabzonspor kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, son 4 haftada kalesinde gol görmedi.

AA11 Şubat 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
Trabzonspor kalesini gole kapadı
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Ligin 23 haftalık bölümünde kendi evinde 11 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 puan toplarken 2,18 puan ortalaması tutturdu.

Ligde 29 puanla 9. sıradaki Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 4. basamakta yer aldı.

Karadeniz ekibi, dış sahadaki 10 maçta 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik performansıyla sadece 5 puan elde edebildi.

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDEN GALİP GELDİ

Trabzonspor, ligde Papara Park'ta oynadığı son 4 lig karşılaşmasında gol yemedi.

Bordo-mavililer, sırasıyla Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, İkas Eyüpspor'u da 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u da 3-0 yenerek sahasındaki son 5 resmi maçı kayıpsız geçti.

Trabzonspor, son 5 resmi maçta 14 gol atarken kalesinde gol görmedi.

TRABZON'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 35 golün 27'sini iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 11 maçta 2,45 gol ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda 10 müsabakada 8 gol atarak 0,8 gol ortalamasında kaldı.

SAHASINDAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Süper Ligl, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon sahasında oynadığı 15 resmi maçta ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım, ligde sahasında oynadığı 11 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 1-0 mağlup ederken, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 1-0 yenildi, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.

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