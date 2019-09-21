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Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere oynadığı toplam son 15 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

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Bordo-mavililer, geçen sezonun 28. haftasındaki gol yemediği Bursaspor maçının ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 15 resmi maçta kalesinde gol gördü.
 
Geçen sezon da savunmada sıkıntı yaşayan ve kadrosuna Arjantinli Gaston Campi ve Portekizli Ivanildo Fernandes gibi 2 stoper oyuncusu daha takviye eden bordo-mavililer, en son geçen sezonun 28. haftasındaki Bursaspor maçında gol yemedi. Trabzonspor, bu maçtan sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 resmi maçta da kalesinde gol gördü.
 
Bordo-mavililer, Bursaspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldıktan sonra ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta 21 gol yedi.
 
Bu sezonki maçlar
 
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 9 maçta 12 gol kalesinde gördü.
 
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada Yeni Malatyaspor’u 2-1 yenen Trabzonspor, üçüncü haftada Fenerbahçe maçından 1-1, dördüncü haftada ise Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
 
Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2, kendi sahasında da aldığı 2-1'lik sonuçlarla play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımıyla eşleşen bordo-mavililer, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında sahasında 2-0 kaybederek gruplara kaldı.
 
Trabzonspor, son olarak, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya'nın Getafe takımıyla karşılaşırken bu maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
 
162 gün önce
 
Trabzonspor, kalesinde en son 162 gün önceki bir maçta gol görmedi.
 
Bordo-mavililer, geçen sezon 12 Nisan'da Bursaspor deplasmanında 1-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından 162 gündür kalesini gole kapatamadı.
 
(AA)
 

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