Trabzonspor kan kaybediyor! 0-2
Trabzonspor, evinde dişli rakibi Alanyaspor'a 2-0 kaybetti.
Spor Toto Süper Lig’in 22.hafta maçında Trabzonspor evinde Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, Trabzonspor’da ikinci devrenin 49.dakikasında Rodallega penaltı atışından yararlanamadı. Kaçan penaltının ardından moralmen düşen bordo mavili oyuncular 51.dakikada Papis Cisse’nin golüne hakim olmazken, 68’de Senegalli forvetin 2.golü maçı kopardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0’la geçmesini bildi.
Alanyaspor aldığı galibiyetle puanını 28’e çıkarırken, Trabzonspor 33 puanda kaldı.
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