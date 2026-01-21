Anderlecht, Trabzonspor'dan Danylo Sikan'ın transferini açıkladı.

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TRABZONSPOR'UN ALACAĞI BONSERVİS

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro alındığı, 500 bin Euro bonus maddesi olduğu ve sonraki satış karından yüzde 20 pay alınacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'DA 4 GOL ATTI

24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.