İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3024
  • EURO
    50,7536
  • ALTIN
    6723.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor KAP'a bildirdi! Danylo Sikan resmen Anderlecht'te
Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi! Danylo Sikan resmen Anderlecht'te

Trabzonspor, 24 yaşındaki genç futbolcu Danylo Sikan'ın Anderlecht'e transfer olduğunu açıkladı. İşte bordo mavili ekibin kasasına girecek rakam...

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Danylo Sikan resmen Anderlecht'te
ABONE OL

Anderlecht, Trabzonspor'dan Danylo Sikan'ın transferini açıkladı.

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

TRABZONSPOR'UN ALACAĞI BONSERVİS

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada bonservis bedeli olarak 4 milyon Euro alındığı, 500 bin Euro bonus maddesi olduğu ve sonraki satış karından yüzde 20 pay alınacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'DA 4 GOL ATTI

24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

9 saatlik kanlı pusu: İstanbul'un göbeğinde kalaşnikoflu infaz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.