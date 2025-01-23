Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca'nın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Visca ile 1+1 (şarta bağlı opsiyon) yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Visca ile 2025-2026 futbol sezonu ile 2026-2027 opsiyon sezonu için 1,5 milyon avro garanti ücret karşılığında anlaşıldığı kaydedildi.

EDİN VİSCA'DAN TARAFTARA MESAJ:

Trabzonspor formasıyla Net Global Sivasspor karşılaşmasında 100. maçına çıkan ve bordo-mavili kulüple sözleşmesini uzatan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, "Bu forma ile daha nice güzel anılar biriktirmek, şampiyonluklara ulaşmak ve bu eşsiz hikayeyi yazmaya devam etmek dileğiyle." dedi.

Visca, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, Net Global Sivasspor maçının kendisi için unutulmaz bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Sivasspor maçıyla birlikte Trabzonspor formasıyla 100. maça çıktım. 14 yıl boyunca sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bu ülkenin bir evladı oldum. Trabzon'a ilk geldiğim günü hiç unutmam. Bu şehrin enerjisi, coşkusu ve Trabzonspor taraftarının sevgisi bende çok büyük bir etki yarattı. Bu formayı her giydiğimde sadece bir futbolcu değil, bu şehrin bir parçası gibi hissettim." diye konuştu.

"Yaşadığımız şampiyonluklar, kaldırdığımız kupalar, birlikte yaşadığımız nice anılar, bunların her biri kalbimde silinmez izler bıraktı." ifadesini kullanan Bosna Hersekli oyuncu, şunları kaydetti:

"100. maçımda yine evimizde Papara Park'ta sizle birlikte olup her zamanki gibi bu anı da birlikte yaşadığımız için çok mutluyum. 3 yıl boyunca 100. maça çıktım. Artık sahada Trabzonlu gibi Edin Visca izleyeceksiniz. Bu forma ile daha nice güzel anılar biriktirmek, şampiyonluklara ulaşmak ve bu eşsiz hikayeyi yazmaya devam etmek dileğiyle. Her şey için sonsuz teşekkürler."