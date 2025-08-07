İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte Kazeem Olaigbe transferinin maliyeti
Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte Kazeem Olaigbe transferinin maliyeti

Trabzonspor, Rennes forması giyen 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte Kazeem Olaigbe transferinin maliyeti
ABONE OL

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Futbolcunun transferiyle ilgili yapılan bir başka açıklamada ise "Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

