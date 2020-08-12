12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:56 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:56

Trabzonspor, dün gece görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fluminense'nin sol beki Marlon Rodrigues Xavier'i satın alma opsiyonlu kiraladığını açıkladı.

Bordo mavili kulüp, Fluminense ve Marlon'la yaptığı anlaşmanın detaylarını KAP'a bildirdi. Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

VİDEOLU TANITIM

Trabzonspor, Filip Novak'ın ayrılmasının ardından kadrosuna kattığı yeni sol bek Marlon'u bu videoyla tanıttı.