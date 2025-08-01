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Spor

Trabzonspor KAP'a bildirdi! Oyuncu ile yollar ayrıldı

Süper Lig devi Trabzonspor, Enis Destan'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 20:07 - Güncelleme:
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Oyuncu ile yollar ayrıldı
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Hull City, John Lundstram'ın ardından Trabzonspor'dan Enis Destan'ı da kadrosuna kattı.

Trabzonspor, 21 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ın İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, genç oyuncunun ileride gerçekleşecek olası bir satışından %50 pay alacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon, bordo mavili formayla 26 maça çıkan Enis Destan, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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