Hull City, John Lundstram'ın ardından Trabzonspor'dan Enis Destan'ı da kadrosuna kattı.
Trabzonspor, 21 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ın İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olduğunu resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor, genç oyuncunun ileride gerçekleşecek olası bir satışından %50 pay alacak.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon, bordo mavili formayla 26 maça çıkan Enis Destan, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Hoş geldin Enis! ��#hcafc— Hull City (@HullCity) August 1, 2025